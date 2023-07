Ophalen huisvuil net iets anders tijdens vakantie

Doodrijder van 11-jarige Mads reed volgens rechters veel te hard: ‘Anders had hij op tijd kunnen remmen’

Als automobilist F.S. (26) zich netjes aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur had gehouden dan had hij op tijd kunnen remmen voor Mads Boer (11) uit Rozenburg. Die conclusie trok de rechtbank maandag in haar vonnis, waarbij S. werd veroordeeld voor het fatale ongeval. De dader reed meer dan 20 kilometer harder dan toegestaan.