Opening beachcomplex én nieuwe naam brengen Fidus extra tot leven: ‘Trots op wat er na twee jaar staat’

Janna Vos-Ver­meer is 107 jaar én de oudste inwoner in de Hoeksche Waard

28 augustus Toen ze 107 jaar geleden in Strijen werd geboren, was net de Eerste Wereldoorlog uitgebroken... Janna Vos-Vermeer vierde zaterdag in ’t Huys te Hoecke in Puttershoek haar verjaardag. Burgemeester Bram van Hemmen kwam op bezoek met bloemen en 107 bonbons om de oudste bewoner van de Hoeksche Waard te feliciteren.