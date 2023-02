Opeens stonden er pennenverzamelaars aan de balie van deze tattooshop (en dat komt door Hugo de Jonge)

Arie Verhorst, boer in Westmaas, opnieuw gekozen voor drie jaar als LTO Noord voorzitter in Zuid-Hol­land

Arie Verhorst, akkerbouwer en melkveehouder in Westmaas in de Hoeksche Waard, is door het Algemeen Bestuur van LTO Noord herbenoemd als provinciaal voorzitter. Daarmee zet Verhorst zich weer voor een periode van drie jaar in voor de behartiging van de belangen van de boeren in Zuid-Holland.

9 februari