Op zoek naar een bijzonder stulpje? Kleinste watertoren (26m2) van Nederland staat te koop

Klein maar fijn! Tiny houses in Oud-Beijerland gaan er komen en zo zien ze eruit

23 oktober De komst van zeven tiny houses in Oud-Beijerland is een stap dichterbij gekomen. De bewoners zijn enthousiast over de plannen en staan te popelen hun woninkje te betrekken. ,,Klein is het helemaal niet. Voor mij alleen is het ruim zat.’’