Op z’n gemak laat een jongeman een bom in een woonwijk ontploffen, daarna staat de letter ‘D’ op de gevel

Deze leuke dingen doe je dit weekend in Rotterdam (3 – 5 februari)

Trek in een gele kanarie? Logisch, het is tijd voor het eerste weekend van februari. Ga je een film – of lekker feest – pakken tijdens het IFFR, raven met Benny Rodrigues of naar de XXL Platenbeurs in de Laurenskerk? Er is weer genoeg te doen in Rotterdam. Geniet ervan!

