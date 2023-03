Op Vrouwendag is iedereen in het wit op het stadhuis, maar ‘de emancipatie is betreurenswaardig’

Woensdag is het internationale vrouwendag, een dag waarop extra aandacht wordt besteed aan de emancipatie van vrouwen in de samenleving. Imane Elfilali (Volt) en Mina Morkoç (GroenLinks) hebben ervoor gezorgd dat de dag ook in het Rotterdamse stadhuis wordt gevierd. Iedereen wordt in het wit verwacht.

Zo geëmancipeerd is het stadhuis niet met één vrouwelijke wethouder.

,,Ik vind dat betreurenswaardig. Je ziet dat vrouwen in het algemeen zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. We moeten allemaal keihard ons best doen om dat te veranderen.”

Is protesteren door witte kleren te dragen voldoende?

,,Politiek begint vaak met symbolen en elkaar inspireren, omdat je vanuit daar stappen kunt zetten. Kijk bijvoorbeeld naar femicide in Nederland. Dat is vaak het gevolg van diepgewortelde genderstereotypen. Daar moeten we ons eerst bewust van worden. Het dragen van de kleur wit is een eerste stap in die bewustwording.”

Je hebt eerder geprotesteerd door mannelijke wethouders te vragen hoe ze hun baan gaan combineren met hun gezinsleven. Normaal gesproken krijgen vrouwen deze vragen.

,,Ik probeer in alles wat ik doe emancipatie te bevorderen. Tijdens een zitting die tot laat duurt, krijg ik nu soms opmerkingen als ‘mijn kinderen zijn bij mijn partner’. Het heeft de mannen dus wel getriggerd.”

,,Ook probeer ik kritisch te zijn op taalgebruik. Zo wil ik niet dat het tonen van emoties bij vrouwen wordt weggezet als iets negatiefs, terwijl het bij mannen staat voor iets positiefs. Vrouwen worden vaak gezien als ‘te hard’ of 'zakelijk’, terwijl mannen zich ‘kwetsbaar opstellen’.”

Wat kan er op korte termijn veranderen als het gaat om de emancipatie van vrouwen in het stadhuis?

,,We moeten goed begrijpen waarom vrouwen de stap niet maken. De politiek is, zeker de laatste jaren, erg gepolariseerd en hard geworden. Ook is het goed om meer aandacht te besteden aan initiatieven als ‘Stem op een Vrouw’, die ervoor zorgen dat meer vrouwen in de raad komen.”

Volledig scherm Mina Morkoç (GroenLinks) is samen met Imane Elfilali (Volt) initiatiefnemer van de actie in het stadhuis. © Privé

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.