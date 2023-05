Op TikTok lacht het leven Ekaterina (34) toe, maar schijn bedriegt: ‘Mooi van buiten, stuk van binnen’

Moulijn Adrie trouwde met grootste Feyenoor­der aller tijden: ‘Tweede kampioen­schap dat Coen niet meemaakt’

Ze was getrouwd met de grootste Feyenoorder aller tijden. Nu het kampioenschap van de club in Rotterdam-Zuid nadert, blikt Adrie Moulijn (84) met weemoed terug op haar leven en dat samen met voetballegende Coen Moulijn. ,,Als Feyenoord had verloren kon ik hem wel achter het behang plakken.”