Op hol slaand vee door oefenvluchten helikopters Defensie, burgemeester gaat met klagende boeren in gesprek

Treinspoor HSL-Zuid verzakt in de slappe grond van de Hoeksche Waard: ‘Dat kan gevaarlijk worden bij hoge snelheden’

20 oktober Als er niet snel iets gedaan wordt, moeten hogesnelheidstreinen binnenkort vaart minderen bij de Hoeksche Waard. Daar is de grond namelijk zo zacht dat het spoor langzaam verzakt. ‘Op een gegeven moment kan de trein daar flink heen en weer gaan schudden. En dat is natuurlijk gevaarlijk met snelheden van soms bijna 300 kilometer per uur’.