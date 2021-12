Op deze dagen is de Heinenoordtunnel dicht voor onderhoud (en dit zijn de omleidingsroutes)

Makelaars in Hoeksche Waard kritisch: ‘Nederland­se woning­markt zo elastisch als een staalkabel’

Daar sta je dan als één van de dertig belangstellenden voor een rijtjeshuis in Puttershoek. Opnieuw word je afgetroefd, omdat een andere aspirant-koper veel meer kan overbieden. Ook in de Hoeksche Waard is het op de woningmarkt voor huizenkopers zoeken naar een speld in de hooiberg. ,,Toch is mijn advies: ‘Blijf reageren, het komt echt een keer goed.’

25 november