Op de foto met Amalia, Maurits of Máxima: stuur jouw koninklijke selfie in

Wethouder dubt: moet Distripark wel helemaal vollopen met distribu­tie­cen­tra?

De grootste kavels op Distripark Dordrecht zijn bebouwd en de ondernemingen zijn bijna allemaal volop in bedrijf. De kavels voor de tweede bouwfase − van de drie in totaal − gaan volgend jaar in de verkoop. De behoefte aan fikse distributiecentra blijft groot, maar voor wethouder Chris van Benschop is het de vraag of Dordt alleen moet inzetten op logistiek.