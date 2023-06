Ook ónder water woedt de drugsoorlog in de haven: duikers spelen kat- en muisspel om verstopte drugs

‘Gevallen’ pontbaas Huib ziet na dwarslae­sie weer stip aan de horizon: ‘Ik ben er in gedachten bij’

Vorig jaar was de rederij op een haar na failliet en lag pontbaas Huib Bijl na een valpartij dusdanig in de kreukels dat het nog maar de vraag was of hij ooit zou herstellen, aldus zijn vrouw Eva. Maar 2023 lijkt hét jaar te worden voor het lokale schippersechtpaar. Met de terugkeer van Expeditie Haringvliet in de portefeuille als kers op de taart.