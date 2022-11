Ook bij de Mini Schelf in ’s-Gravendeel kunnen ouders met kinderen elkaar nu om advies vragen

Vincent heeft een energiere­ke­ning van nog geen tien euro per maand (en toch gaat hij verhuizen)

Toen nog niemand zich zorgen maakte over de prijs van gas en elektra, stopte Vincent van der Meer zijn nieuwbouwwoning in Oud-Beijerland al vol met energiezuinige systemen. Zelfs nu, zes jaar na de oplevering, is het huis nog zuiniger dan veel exemplaren die later zijn gebouwd. Toch staat zijn gasloze stulpje - energierekening vorige maand: 9 euro - in de verkoop.

2 november