Onderzoeker: Keepers maken wel zeven keer meer kans op polsblessure dan veldspelers

Hoe vaak komt het voor dat je als keeper een breuk in je pols oploopt?

,,Daar zijn geen absolute cijfers van. Wat we wel weten is dat voetballers die op een spoedeisendehulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis in Nederland terechtkomen, vaak een polsblessure hebben. Dat zijn dus de blessures die op de SEH zijn geregistreerd. In 2021 waren er 13.300 voetballers met een schouder-, arm- of handblessure op de spoedeisende hulp. Daarbij ging het in 4900 gevallen om polsblessures.”