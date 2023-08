Onderzoek naar opties om ziekenvervoer bij volgende tunnelafsluiting anders in te richten

Slachtof­fer spoort vernielers van auto zelf op: ‘Nog steeds ongerust en angstig’

Een keiharde klap op de Reigerplaats in Numansdorp schrikt omwonenden om kwart over zes ’s ochtends wakker. Een uur later ontdekt één van hen dat haar auto doelwit is geweest van vandalen. Samen met haar zoon spoort ze de daders op. Wat blijkt? Het zijn bekenden.