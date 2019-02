Onderzoek naar lood in speeltuinen afgesloten

,,Enkele jaren geleden kwam het RIVM met een onderzoeksrapport waaruit bleek dat lood voor met name kinderen in de categorie van 0 tot 6 jaar schadelijker was dan tot dan toe werd aangenomen. De provincie Zuid-Holland heeft daarop actie ondernomen door in speeltuinen te laten onderzoeken hoe blootstelling aan lood verminderd of zo klein mogelijk gemaakt kan worden,’’ schetste projectleider Sander Janssen van OZHZ. ,,In speeltuinen die onverhard zijn, is het mogelijk dat kinderen lood binnen krijgen als zij grond in de mond stoppen.’’