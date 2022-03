Onderzoek naar appjes van SGP-wethouder: ‘Echt héél intimiderend’

Lucinde viert vandaag, op 22-2-2022, haar 20ste verjaardag: ‘Al die tweeën, dat is toch leuk’

Nee, het is echt niet bewust zo getimed bezweert de 57-jarige Anneke Vermaat. Maar feit is dat twee van haar drie kinderen best bijzondere geboortedata hebben. Neem nu deze dinsdag: 22-2-2022. Dat is de 20ste verjaardag van de jongste van het Zuid-Beijerlandse gezin. Lucinde is haar naam.

22 februari