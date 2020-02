Ondernemers vrezen voor chaos bij renovatie van Heinenoordtunnel

Eén ding staat vast, stelt voorzitter Steven Corijn van de OHW. ,,De renovatie van de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024 gaat een hoop chaos veroorzaken. En niet alleen in de Hoeksche Waard.''

De OHW maakt zich zorgen om de planning van de renovatie en is daarom om de tafel gaan zitten met ondernemersverenigingen in Goeree-Overflakkee, Barendrecht en Drechtsteden. Ook de gemeente en Rijkswaterstaat zijn bij die gesprekken aangeschoven.

Aangehoord worden, dat is wat de OHW vraagt van Rijkswaterstaat. ,,Momenteel gaat dat goed en zijn we in gesprek'', vertelt Corijn. ,,We kunnen als belangenbehartiger voor ondernemers op het eiland beter nu onze mond opentrekken dan straks, wanneer de werkzaamheden beginnen. Als er nu niemand gaat miauwen, gaat Rijkswaterstaat op zijn eigen manier en met zijn eigen planning door. Het wordt chaos, dat hebben we jaren geleden bij de vorige renovatie ook meegemaakt.''

Omzetderving

De OHW hoopt op een compensatie voor ondernemers die door de afsluiting inkomsten mislopen. ,,Neem bijvoorbeeld Konijnendijk Mode in Zuid-Beijerland. Als de Heinenoordtunnel in het weekend dichtgaat, betekent dat een halvering van de omzet van die dag. Dat is pas één voorbeeld. Denk aan alle transportbedrijven die gebruikmaken van de tunnel. Die moeten andere routes kiezen, maar de wegen raken snel verstopt. Dat kost allemaal extra geld.''

De voorman hoopt dat er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden met Rijkswaterstaat. ,,Natuurlijk is onderhoud nodig. Maar we willen invloed hebben op hoe de planning in elkaar zal zitten. Als zo'n weekendafsluiting dan toch nodig is, hopen we bijvoorbeeld dat de Kiltunnel volledig open is. En niet maar één rijbaan. Anders loopt het hele eiland alsnog vast.''