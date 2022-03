Ondernemers Hoeksche Waard kritisch op ‘politiek’: ‘Er is wat teweeggebracht, maar het gaat langzaam’

Rob's Knipshop groeide uit tot een soort dorpshuis, maar na 40 jaar stoppen hij en zijn vrouw ermee

Na bijna 40 jaar leggen Els en Rob de Graaf hun kappersscharen neer. „Niet omdat we het knippen moe zijn”, zegt Rob (70). „Wij willen de komende jaren op een andere manier genieten van het leven.” Vrijdag 18 maart sluit de Rob's Knipshop in Mijnsheerenland voorgoed haar deuren. En dat is voor veel klanten wel even wennen.

