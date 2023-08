Ondernemer krijgt na jaren gelijk van de rechter, maar is wel zijn pand kwijt

De vrije val van RVVH een halt toeroepen: waarom het voor Kevin Vink alleen maar een mooie uitdaging was

RVVH is terug van weggeweest. Na vijf lange jaren in de eerste klasse komen de Ridderkerkers dit seizoen eindelijk weer uit in de vierde divisie. Maar de weg daarnaartoe was er niet één zonder hobbels. Een terugblik. ,,We hebben gezegd: wie nu niet meegaat, die kan zijn tas inleveren.”