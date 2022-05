Onderhandelingen voor de formatie verlopen goed: ‘We zoeken toenadering tot elkaar’

De onderhandelaars van de partijen voerden de afgelopen weken meerdere gesprekken met elkaar, nadat het advies van Hermans-Vloedbeld na de informatieronde was overgenomen om met de vier grootste partijen van de recente gemeenteraadsverkiezingen het vervolgtraject in te gaan.

Paul Boogaard, van de grootste partij CDA, laat als woordvoerder namens de partijen weten dat de gesprekken plaatsvinden in een open, plezierige sfeer. ,,Er zijn al goede stappen gezet. Er zijn veel overeenkomsten tussen de wensen en ambities van de partijen, maar er zijn natuurlijk ook verschillen. Ook op die thema’s, zoals de winkeltijdenverordening, wordt toenadering gezocht. We voeren hierover nog gesprekken om uiteindelijk te kunnen komen tot een akkoord waar de nieuwe coalitie de komende vier jaren in samenspraak met de gehele gemeenteraad aan wil werken’’, vertelt Boogaard.

Meerderheid

De lijsttrekker van het CDA fungeerde de afgelopen collegeperiode als wethouder in een coalitie die verder bestond uit Lokalen HW, SGP en ChristenUnie. Een coalitie, die in deze samenstelling niet kon worden voortgezet omdat die vier partijen geen meerderheid hadden. Gezamenlijk haalden zij slechts 18 van in totaal 37 zetels. Met deelname van VVD in plaats van ChristenUnie ontstaat wel een meerderheid met 21 zetels.

De gesprekken van de afgelopen weken vormen een basis voor het sluiten van een coalitieakkoord. Voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het akkoord willen de beoogde coalitiepartijen in gesprek met de gehele gemeenteraad. Over maximaal twee weken komen de partijen met een nieuw bericht over de stand van zaken in de besprekingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.