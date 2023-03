Onaangekondigde stakingen bij havenbedrijf Intertek: ‘Harde en lange strijd’

Straat afgezet na vondst raketwer­per en granaten in woning, wapens blijken nep te zijn

De politie heeft maandagmiddag rond 15.30 uur verschillende nepwapens aangetroffen in een woning aan de Wetering in ‘s-Gravendeel, waaronder een raketwerper en granaten. In de woning troffen agenten ook een vuurwapen aan, maar daarvan moet de echtheid nog worden onderzocht.