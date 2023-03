Om te janken: in het nieuwe Feyenoord-shirt zit een Amsterdams label

Als je dat nog niet erg genoeg vindt, Hoogoorddreef 9a zit om de hoek van de Johan Cruijff Arena.

Hoofdkantoor Adidas

Onder andere het thuisshirt en het derde wedstrijdshirt (in de kleuren zwart en roze) zijn ‘besmeurd’ met het adres uit 020. Er is een logische verklaring voor, want daar is het hoofdkantoor gevestigd van kledingmerk Adidas. We zullen de pijn wat voor je verzachten; het shirt is gemaakt in Thailand.

‘Lekker in de fik zetten’

Op Twitter is het smullen geblazen, want zowel Feyenoorders als Ajacieden vinden hier natuurlijk iets van. Een fan uit 010 zegt: “Dat kniplijntje zit er niet voor niets he”. Een andere Rotterdammer gaat nog een stapje verder: “Ik zou het gewoon lekker in de fik zetten.” In Amsterdam vinden ze het vooral grappig en aanstellerij.

Wij zijn vooral benieuwd of het de allereerste keer is dat dit adres in een Feyenoord-shirt staat. We willen je niet bang maken, maar misschien moet je even met een schaar richting je kledingkast lopen…

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Rotterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!