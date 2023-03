OM sleept vrouwen voor de rechter na cartoonrel Emmauscollege: bedreigde docent moest onderduiken

Justitie sleept twee vrouwen voor de rechter vanwege de veelbesproken bedreigingszaak rond een docent van het Emmauscollege in Rotterdam. Deze leraar, die een spotprent van een jihadist in zijn lokaal had hangen, moest eind 2020 onderduiken vanwege ernstige dreigementen.

Het was wereldnieuws in november 2020. Zelfs The New York Times schreef over de schokkende gebeurtenissen op de middelbare school in Rotterdam-Oosterflank. Ook in Nederland regende het afkeurende reacties toen bleek hoezeer de docent bedreigd werd.

De zaak draaide om een spotprent die de docent in zijn lokaal had hangen. Hierop was een onthoofde man te zien die zijn tong uitstak naar een jihadist. De man droeg een shirt van Charlie Hebdo, het Franse satirische weekblad dat in 2015 werd aangevallen door terroristen.

Prent hing al jaren in lokaal

In november 2020 nam iemand een foto van het prikbord waarop de tekening hing, waarna deze met ‘begeleidend commentaar’ op internet werd gezet. Na publicatie kreeg zowel de school als de leraar de ene na de andere bedreiging te verstouwen. De dreigementen waren zo heftig dat de docent moest onderduiken.

Islamitische leerlingen zagen de prent van Joep Bertrams als godslastering, omdat de jihadist op de profeet Mohammed zou lijken. De tekening hing al jaren in het lokaal, maar kwam plots in de belangstelling te staan door de moord op de Franse docent Samuel Paty. Een maand na het ontstaan van de commotie schakelde de schoolleiding een radicaliseringsexpert in.

13 jaar oud

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat twee vrouwen - 20 en 22 - een hoofdrol in de bedreigingszaak hebben gespeeld. Het Rotterdamse duo, bekenden van leerlingen die toentertijd op de school zaten, wordt vervolgd voor opruiing.

Het OM heeft de vrouwen de afgelopen maanden een alternatieve afdoening aangeboden, maar daar gingen de verdachten niet mee akkoord. Daarom komt het nu alsnog tot een rechtszaak. Wanneer die gaat plaatsvinden, is nog onbekend.

De politie wist eind 2020 in totaal negen arrestanten aan te houden. Volgens een woordvoerder van het OM zijn de andere zeven zaken inmiddels afgedaan. Het negental was toentertijd tussen de 13 en 24 jaar oud.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.