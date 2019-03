OM: Onterechte snelheidsboetes A29 worden (nog) niet terugbetaald

Vorig jaar vocht een automobilist zijn boete van 113 euro met succes aan bij de kantonrechter. Hij oordeelde dat de kromming in de weg, bij hectometerpaal 14.7, een juiste snelheidsmeting via een radar onmogelijk maakt. Het OM ging tegen die uitspraak in beroep, maar dat verzoek wordt niet toegestaan.

Volgens verkeersrechtadvocaat Hans van Riet uit Rotterdam betekent die uitspraak dat het oordeel van de kantonrechter leidend is. Dat zou inhouden dat tienduizenden uitgeschreven bekeuringen, in de eerste maanden van 2017 waren dat er al 18.000, onterecht zijn. Terugbetaling zou een miljoenenstrop voor justitie betekenen.

Maar de incasso's worden niet direct teruggestort, zegt OM-woordvoerster Marloes van Kessel. ,,Deze zaak is voor ons verloren. Maar we kunnen niet op basis van het afwijzen van ons verzoek om een hoger beroep zeggen dat dit geldt voor alle zaken die nog volgen'', zegt ze.



In afwachting van het hoger beroep werden andere aangevochten ‘A29-boetes’ namelijk bevroren. Deze worden heropend en stuk voor stuk behandeld. ,,Ons verweer? Een contra-onderzoek dat we naar de kromming hebben laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat de meting wél juist en rechtmatig is.’’



Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) stelt echter dat de in het verleden betaalde boetes op de snelweg zo snel mogelijk moeten worden terugbetaald aan de automobilist. ,,Ik zal minister Grapperhaus hier een verzoek voor doen’’, zegt hij. ,,Dit moet snel geregeld worden.’’

Andere rechtszaken

Een juridische uitspraak van december vorig jaar maakt dat een hoger beroep niet mogelijk is tegen kleine verkeersovertredingen waarover de kantonrechter zich heeft gebogen. Dat maakt dat het OM de kans heeft haar contra-onderzoek naar voren te brengen in de andere rechtszaken over de ‘A29-boetes’. Volgens Van Kessel zijn dat er ‘een paar’. ,,Dan is het afwachten welke versie de rechter volgt. Of de eerdere uitspraak, of het onafhankelijke onderzoek dat zegt dat flitsen op die plek wel volgens de regels kan.’’

Van Riet vindt het ‘flauw’ dat het OM zich niet neerlegt bij de uitspraak van de kantonrechter. ,,Het zou hen sieren wanneer ze die uitspraak als bindend erkennen omdat die rechter in deze kwestie het hoogste orgaan is.’’

Daar is Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) het mee eens. Hij dient bij minister Ferdinand Grapperhaus een verzoek in de uitgeschreven boetes op korte termijn terug te betalen. ,, Boetes voor te hard rijden zijn vervelend en in principe eigen schuld. Maar als de boete onterecht is omdat de meting niet deugde, moet het OM en de minister zijn verantwoordelijkheid nemen en de boetes verscheuren’’, zegt hij. ,,De automobilist kan niet de dupe worden van een falende flitser.’’