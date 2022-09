Om een vak te leren hoef je niet het eiland Hoeksche Waard af, bewijst Jasper (17): ‘Dit is voor mij ideaal’

Ooit had dit bedrijf het leger van Poetin als klant, nu trekt het zich helemaal terug uit Rusland

Het Oud-Beijerlandse bedrijf Incolab Services heeft zich teruggetrokken uit Rusland. De oprichter, die vorige maand overleed, is vlak voor zijn dood uitgestapt als aandeelhouder in de Russische tak. De laboratoriumgigant had in Rusland onder andere het leger en gasbedrijf Gazprom als klant.

16 september