Oh nee, nog één? Ook negatief zwemadvies voor ‘Costa del Spui’

Lokale jagers ontstemd over verbod konijnen­jacht: ‘Ook wij willen een mooie, diverse natuur’

Jagers voelen zich wederom ‘gepiepeld’ door een besluit van de minister om, tenminste dit jaar, de konijnen- en hazenjacht te verbieden. De Jagersvereniging is zeer ontstemd over dit besluit en gaat een bodemprocedure en kort geding voeren tegen de Nederlandse Staat. Ook lokale boeren gaan ‘uit hun dak'. ,,In de Hoeksche Waard is de hazenstand nu al veel te hoog. Zonder regulering neemt de schade aan granen, suikerbieten, wortelen en peulvruchten alleen maar toe.”

16 augustus