Oeps, foutje: Oranjevereniging de mist in met namen van muziekverenigingen

De fout is vermoedelijk ontstaan omdat NLS het ene jaar in het Seuterdorp de aubade verzorgt en het andere jaar in het naburige Strijen. De muziekvereniging mag dan niet 's ochtends vroeg van de partij zijn, later op de dag is ze in ‘s-Gravendeel wel te bewonderen met een slagwerkgroep en feestband. ,,Maar dat neemt niet weg dat Showkorps Juliana dit jaar het vlag hijsen begeleidt en dat had best met naam en toenaam in het programmaboekje mogen staan.”