Oceanium in Diergaarde Blijdorp ontruimd na brand, meerdere personen ademen rook in

Bart komt uit wielerfami­lie, maar voetbalde liever: ‘Toen ik alsnog ging fietsen, vond opa dat geweldig’

Bart Hordijk (19) groeide op in een wielerfamilie, maar zijn hart klopte voor voetbal. Toen de kleinzoon van oud-prof Jan Hordijk senior alsnog de derde generatie Hordijk in de koers werd, viel zijn opa weg. Het is nog altijd een gemis voor de jonge renner uit Westmaas. ,,Ik heb mijn wielermomenten nooit met hem kunnen delen.”