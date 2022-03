Numans-Dorps-huis mikt op opening in juni

,,We hopen dat onze deuren in juni officieel kunnen openen’’, vertelt voorzitter Jan Reedijk van de Stichting Numans-Dorps-huis. ,,Na onze inloopdagen eind oktober vorig jaar hebben we, in afwachting van de gemeentelijke subsidie, niet stilgezeten. We hebben veel intentieverklaringen ontvangen van verenigingen en organisaties die straks gebruik willen maken van het dorpshuis en de voorbereidingen zijn doorgegaan. Nu het subsidieverzoek is goedgekeurd, is de verbouwing in volle gang. Er wordt, vanwege de aangescherpte corona-eisen, een extra ventilatie-unit geplaatst en we zijn druk bezig met de inrichting van het horecagedeelte en de grote zaal.’’