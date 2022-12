Nog geen schaatsweer, dus dan naar de sauna: ‘Wie van winterweer houdt, houdt ook van wellness’

Scheidend voorzitter WSV de Hitsert ontvangt ridderorde na een halve eeuw trouwe dienst

Wim van Dam (73), aftredend voorzitter van Watersportvereniging (WSV) de Hitsert in Zuid-Beijerland, is afgelopen zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze koninklijke onderscheiding onder meer omdat hij vijftig jaar actief betrokken is geweest bij de watersportvereniging. Burgemeester Charlie Aptroot speldde hem de versierselen op.

28 november