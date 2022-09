Nog geen paniek bij Cadeaubon Hoeksche Waard, nu verkoop cadeaukaart misschien moeilijker wordt

Eerste Oekraïense vluchtelin­gen opgevangen in Strijen

In het voormalige gemeentehuis in Strijen zijn dinsdag de eerste zestig Oekraïense vluchtelingen ontvangen en welkom geheten door burgemeester Aptroot. Woensdag volgt een tweede groep, van wie ongeveer de helft uit kinderen bestaat. In totaal is op deze locatie plek voor zo’n 140 tijdelijke bewoners.

14 september