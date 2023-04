NL-Alert verstuurd na grote brand in loods Vondelingenplaat

In een loods van het recyclingbedrijf REKO Recycling aan de Vondelingenplaat in Rotterdam is vrijdag aan het eind van de middag brand ontstaan. De hulpdiensten zijn met spoed ter plaatse gekomen. Er zijn ook blusboten ingezet. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij.