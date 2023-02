Nissewaardse helden geëerd voor reddingsactie

Op 5 juli 2022 reed Willij Bosman met haar scootmobiel op het fietspad, de vroegere Trambaan, bij Zuidland. Ze reed per ongeluk van de dijk af en kwam al rollend in het water terecht. Een man op een brommer en een vrouw op de fiets zagen het gebeuren. Zij twijfelden geen moment en sprongen in de sloot om Bosman te helpen. Zij was helemaal kopje onder gegaan. Klunder en Haverkotte hebben de vrouw boven water gehouden tot er hulpdiensten ter plaatste waren. De brandweer heeft vervolgens Bosman uit het water gehaald, waarna ze per spoedtransport naar het Erasmus Medisch Centrum (EMC) is gebracht.