Nissewaard: meer tijd nodig voor aanvraag vijf windmolens bij Spijkenisse

Dat heeft ze woensdagmiddag bekendgemaakt. Ontwikkelaar HVC Landwind diende op vrijdag 16 december een verzoek tot een vergunning in om drie windmolens ten westen van de Hartelbrug neer te zetten en twee tegenover de wijk Noord; één in het verlengde van de Winston Churchilllaan en één achter de wielerbaan van PRC Delta.

Met het verlengen van de beoordelingstermijn verwacht de gemeente in het vierde kwartaal van dit jaar te kunnen besluiten of die de vergunning verleent of niet. Er bestaat veel bezwaar tegen. Zo vrezen niet alleen bewoners in Spijkenisse-Noord maar ook in de nieuwbouwwijk rond de haven en de flats langs de Oude Maas overlast te krijgen van het geluid. Ook zijn er zorgen over ‘horizonvervuiling’ omdat vier van de vijf windmolens maximaal 230 meter hoog worden.

Tegen twee achter Spijkenisse-Noord

Het dagelijks bestuur van Nissewaard zei na de coalitievorming in mei dat ze de twee windmolens achter Spijkenisse-Noord niet wil. Met de drie windmolens naast de Hartelbrug voldoet ze aan de afspraak met de provincie om minimaal 18 megawatt aan windenergie te leveren.

De gemeenteraad moet in de aanloop naar de eventuele vergunningverlening tweemaal een besluit nemen: eerst over de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en later over de definitieve verklaring. Dat is nodig omdat burgemeester en wethouders anders geen besluit op de aanvraag kunnen nemen.

Zienswijze

Tijdens de vergunningprocedure volgt een zienswijzeperiode; dan kan iedereen die dat wil, gedurende zes weken, reageren op de plannen door een zienswijze in te brengen. Dit zal naar verwachting vanaf het voorjaar van 2023 mogelijk zijn, meldt de gemeente. Die publiceert hierover actief en tijdig, zo wordt beloofd, onder meer via de nieuwsbrief over het project. Aanmelden kan door een email te sturen naar communicatie@nissewaard.nl onder vermelding van ‘Nieuwsbrief Windenenergie’.

