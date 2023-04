Nieuwste NS-trein kan 200 per uur en rijdt vandaag voor het eerst: ‘Wordt geen Fyra-debacle’

Agenten richten tijdens verbouwing politiebu­reau pop-upwerkplek in Oude Raadhuis in: ‘Kunnen in alle rust praten’

In en aan het politiebureau in Oud-Beijerland is een grondige opknapbeurt begonnen. En dat is lastig werken voor de dienders, zo tussen het geluid van boor- en zaagmachines en de transistorradio van de werklui. Dus schrik niet wanneer je ineens wijkagenten in het Oude Raadhuis ziet lopen, want met een nieuwe pop-upwerkplek ontvluchten zij de verbouwingsoverlast tijdelijk.