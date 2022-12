Nieuwjaarsduik in de zwemvijver van Thermen Binnenmaas: ‘Dit moet een nieuwe traditie worden’

Verkeers­ont­slui­ting Hoeksche Waard zuidwest: gemeente en waterschap terug naar tekentafel

De beslissing over hoe de Hoeksche Waard zuidwest te ontsluiten, is vertraagd. Het college van burgemeester en wethouders had daartoe op 20 december een voorkeurstracé - een westelijke variant door de polder Oude Korendijk - in stemming willen brengen, maar in de oordeelsvormende vergadering werd het college unaniem teruggefloten.

