Nieuwe wijk in de buurt van molen, en toch kunnen de wieken straks gewoon draaien

Spijkenis­se raakt verlost van ‘rotte voortanden’: grauwe bedrijfs­pan­den wijken voor hoogbouw

Spijkenisse raakt verlost van zijn ‘rotte voortanden’. Op de plek van grauwe bedrijfspanden, die opdoemen bij de entree van de stad via de Spijkenisserbrug, komen 1350 appartementen. ,,We zitten nog in de knuffelfase”, zegt de projectontwikkelaar.