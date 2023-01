Nieuwe vertraging Calandbrug dreigt: ‘Wat een blamage’

De kans is groot dat de Calandbrug tussen Rozenburg en de Europoort toch niet op 1 februari weer in gebruik kan worden genomen. De oorzaak zijn mankementen die tijdens het proefdraaien zijn ontdekt.

Het betekent opnieuw tegenslag voor de toch al geplaagde Rozenburgers, die ook al niet met de auto het Scheur naar Maassluis kunnen oversteken vanwege defecte veerponten.

Volgens zegsman Martijn de Graaf van spoorbeheerder ProRail én Rijkswaterstaat bleek vorige week tijdens het proefdraaien dat er een aantal problemen was met de technische en elektronische systemen van de brug. ,,Hij heeft er voor reparaties tien maanden uitgelegen, dan gebeurt hetzelfde als met je fiets: je banden worden zacht.’’ De Graaf weet niet of het vóór 1 februari lukt de benodigde materialen geleverd te krijgen en of er op tijd personeel is dat het werk kan uitvoeren.

Verbijsterd over slechte nieuws

Eerder moest ProRail z’n planning al bijstellen, omdat het beloofde dat de sinds mei kapotte brug na kerst weer gebruikt kon worden. Daarna werd alles op alles gezet om 1 februari te halen, maar of dat lukt, is uiterst onzeker. De Graaf zegt dat zolang de oeververbinding eruit ligt, het voetgangers- en fietserspontje over het Calandkanaal blijft varen.

Quote Ik dacht: nu breekt de pleuris uit in Rozenburg Leona Mes, voorzitter dorpsraad

Voorzitter Leona Mes van de Rozenburgse dorpsraad is verbijsterd over het slechte nieuws. ,,Ik vind het één grote blamage, omdat velen dit al zagen aankomen. Toen ik het hoorde, dacht ik: het zal toch niet? Dit kan niet, nu breekt de pleuris uit in Rozenburg. Weer wordt een belofte niet nagekomen.’’

Ze vervolgt: ,,Het idee was op 1 februari vuurwerk te gaan afsteken; van die rookbommen om overdreven te vieren dat we weer over de brug kunnen. Nu blijkt maar weer dat de mensen zijn blij gemaakt met een dode mus.’’

