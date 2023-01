Nieuwe plek gezocht voor het Rotterdamse olifantje Olli (van 120 kilo zwaar)

Waarom heb je een nieuw Olli-beeld gemaakt?

,,Mensen willen altijd weten waarom. Maar er is geen waarom. Wij zijn kunstenaars en maken alíjd dingen. Ik maak elke dag een nieuwe tekening van Olli, dat kan je zien op mijn Instagram. Zo’n nieuw kunstwerk ontstaat eigenlijk gaandeweg. Het is een organisch proces. Het doel van Olli is serving happiness. Het gaat om fantasie. Daar zijn geen grenzen aan. De vraag zou niet moeten zijn: ‘Waarom maak je een nieuw beeld van Olli?’ Maar: ‘Waarom niet?’”

Het nieuwe Olli-kunstwerk van Didi Bok en Hein Mevi.

Het kunstwerk is 2 meter 30 hoog, 1 meter 40 breed en weegt 120 kilo. Wat voor plek zou ideaal zijn? Buiten?

,,Het beeld kan buiten staan, want het is weerbestendig. Maar daar heb je te maken met vandalisme. Dan moet je het gaan schoonmaken (als het beklad is bijvoorbeeld, red.). Het eerste Olli-beeld staat in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, binnen dus. Dat zou ook het beste zijn voor het nieuwe beeld van Olli, denk aan een plek in de Markthal of op Rotterdam Centraal.”

Is er al een partij opgedoken met interesse?

,,Ja. We zijn sinds een tijdje in gesprek met een organisatie in Rotterdam die het kunstwerk wil plaatsen en daar omheen artikelen wil verkopen zoals kleine Olli-beeldjes of andere dingen zoals Olli-mutsen en knuffels. Maar ik kan nog niet zeggen om welke organisatie het gaat.”

Krijgt de nieuwe eigenaar het nieuwe Olli-beeld gratis?

,,Nee. Maar de instelling die het koopt, betaalt alleen de productiekosten. Het is handgemaakt en van polyester. En er is een mal gemaakt speciaal voor dit beeld. Want het is uniek.”

Waar gaat het geld dat met de kleine Olli-beeldjes wordt verdiend naartoe?

,,Dat gaat naar het goede doel van de organisatie die ze verkoopt. Net als de opbrengst van de Olli-knuffels en mutsen bij het eerste Olli-beeld. Die gaat nog steeds naar het Sophia Kinderziekenhuis.”

