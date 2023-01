Nieuwe hoogspanningsleiding mogelijk over de Biesbosch: ‘Dordrecht is al overbelast gebied’

Verklaring vader over moord op baby Emily is een ‘enorme klap’ voor nabestaan­den

De verklaring van Ruud S. (22 jaar) over het doodsteken van baby Emily is ‘een enorme klap’ voor de nabestaanden. De Rotterdammer was psychotisch toen hij zijn dochtertje doodde. Hoewel hij dat nu beseft, houdt hij vol dat hij werd gedwongen door de moeder en oma om het meisje te vermoorden.

17:43