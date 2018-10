Nieuw onderkomen voor ijsclub en museumdepot

Het gebouw, ontworpen door RoosRos architecten, komt op gemeentegrond op een strook aan de hele zuidrand van de ijsbaan. Het huidige onderkomen van de ijsclub wordt gesloopt. De bedoeling is verder dat er dwars over de ijsbaan een nieuw pad wordt aangelegd en een 12 meter lange brug over de sloot om boerderij Oost-Leeuwenstein en het Hof van Assendelft met elkaar te verbinden. De gemeente Binnenmaas heeft al een vergunning verleend voor de bouw van het depot en de aanleg van het pad.

Landbouwgereedschappen

,,We zijn al jaren op zoek naar goede opslagruimte voor een deel van onze collectie’’, legt museumdirecteur Belle van den Berg uit. ,,Het gaat om duizenden objecten, onder meer veel oude landbouwgereedschappen en interieurs van huizen en winkels. Allemaal spullen die je niet in dozen kan stoppen. Kostbaarheden en kwetsbare zaken als sieraden of textiel zitten er niet tussen, want die bewaren we op andere, veilige plekken. Het depot wordt niet openbaar toegankelijk, is echt voor opslag en dus niet te vergelijken met dat van Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.’’

De collectie heeft onder meer in het trekkerstation in de Ambachtsheerlijkheid en in boerenschuren gestaan. ,,Maar dat is geen goede oplossing’’, zegt Van den Berg. ,,We hebben op die plekken te maken met lekkende daken en vochtige ondergrond. De collectie lijdt onder het vocht en de verhuizingen. Dit is een goede oplossing.’’ Het ontwerp is klaar.

Enig probleem zijn nog de financiën. ,,We hebben drie ton nodig. We hopen dat meerdere partijen willen bijspringen. Ook gaan we een crowdfundactie opzetten.’’

Zonnepanelen