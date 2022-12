Nieuw leerwerktraject als dé oplossing voor horeca-tekort? ‘Van de bijstand naar een vast contract’

Noodopvang asielzoe­kers mogelijk pas volgend jaar zomer dicht

Niet op 31 december, maar pas op 1 juli 2023. De kans bestaat dat de noodopvang voor asielzoekers in De Lindenhoeve Oud-Beijerland zes maanden later dichtgaat dan aanvankelijk de bedoeling was. Voordat de gemeente hierover een besluit neemt, wil ze eerst horen of omwonenden dat wel zien zitten.

1 december