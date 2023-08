Nieuw in Rotterdam: deze zaken openden in juli 2023

Politie ontdekt bij inval wapens en drugs op gekste plekken, maar allergroot­ste vondst is een document

Een stel criminelen bleek behoorlijk creatief in het verstoppen van wapens en drugs in een loods in Ridderkerk. In de vriezer lag speed, onderin een plantenbak een vuurwapen en in een oude fles Pepsi zat vloeistof om synthetische drugs te maken. Maar de allergrootste ontdekking bleek iets anders.