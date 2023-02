Nieuw in Rotterdam: deze zaken openden in januari

indebuurt.nlHet is hotspottijd! Iedere maand delen we een lijstje met nieuwe winkels, restaurants en cafés in Rotterdam. Zo ben jij helemaal op de hoogte van alle verse pareltjes in de stad. Ook in januari 2023 zijn er weer toffe zaken geopend. Met wie ga je shoppen of een avondje uit eten?

Casa Thai

Thaise tapas, dat klinkt toch heerlijk? Bij Casa Thai, op de Witte de Withstraat, kun je terecht. Op de menukaart staan Aziatische gerechten om te delen, zoals phad thai, massaman curry, tom yum en som tam. Chef Antonio vertelt: “Het idee is dat je twee of drie bites bestelt en één groter gerecht. Dan staat je hele tafel vol met lekkere hapjes.” De cocktails zijn ook gebaseerd op de smaken van het land.

Restaurant STER

Restaurant STER, in Kralingen, is de grote broer van Gastrobar STER. In het voormalige pand van Restaurant Fred vind je nu een fine-dining-variant met graffiti, azuurblauwe tafels en natuurlijk culinaire gerechten.

Chef Terry Priem vertelt: “Hier koken we next level als je het vergelijkt met de gastrobar en op een niveau zoals ik dat nog nergens anders deed.” Net zoals bij de gastrobar kun je ook in dit restaurant genieten van verschillende menu’s. Ben je gek op een kaasplankje? Er is een heuse kaaskar die zo aan je tafel wordt gereden.

De BitterBallenBar

Wie wordt er niet vrolijk van een bar vol bitterballen? Fantastisch voor de vrijmibo of gewoon lekker als lunch. Bij de BitterBallenBar op de Hoogstraat is de keuze reuze. Van truffel tot biet, kaas tot rundvlees: je kunt het zo gek maken als je zelf wilt.

Naast de bekende borrelhap kun je hier ook belegde broodjes, burgers en friet eten. Met lekker weer is er ook genoeg plek op het terras.

Pop-upwinkel Bijenkorf

Vintagelovers opgelet! Er is een pop-upwinkel geopend in de Bijenkorf in samenwerking met Reliving. Ze hebben een groot aanbod van meubels, met merken zoals Gispen, Ligne Roset en Vitra. Er staan twee stijlen centraal in de pop-up: neutrale tinten en eclectisch en kleurrijk. De winkel wordt elke dag aangevuld met bijzondere items. Je kunt tot eind april 2023 terecht bij de tijdelijke stand.

Joe & the Juice

Joe & the Juice is eindelijk open op de Meent! De sapjes en gerechten van de juicebar zijn niet alleen lekker, ze zijn ook nog gezond. Op de uitgebreide menukaart staan sandwiches, ontbijtbowls, zoete versnaperingen en tien soorten sappen. Neem plaats in de zaak of bestel een drankje to go, dat kan natuurlijk ook.

By Jarmusch

Oké, deze zaak is nog niet open, maar het is ook fijn om alvast te weten wat er op de planning staat. Voor veel (niet) Rotterdammers is By Jarmusch een geliefde ontbijttent. Aan het eind van de Nieuwe Binnenweg opent binnenkort een tweede zaak. Het restaurant loopt rond en is zo’n 350 vierkante meter groot. Vanaf het terras kijk je uit op de Lage Erfbrug en historisch Delfshaven.

Het concept wordt hetzelfde als by Jarmusch aan de Goudsesingel. Op het menu komen ei- en pannenkoekgerechten en natuurlijk de bekende filterkoffie. De bediening loopt hier straks ook vrolijk rond in donkerblauwe outfits met witte schortjes.

1NUL8 Rotterdam-Noord

We moeten nog even wachten, maar binnenkort opent er ook een nieuwe vestiging van 1NUL8. De zaak vestigt zich op de plek van de oude Correct op de Bergweg. Bij 1NUL8-Noord ligt de focus niet op champagne en sushi, maar het wordt een tapasbar versus bistro. Je moet wel nog even geduld hebben, want de nieuwe vestiging opent naar verwachting eind 2023.

