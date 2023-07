Nieuw geluid in discussie over randweg: helemaal géén weg

Zwemster Patricia baalt van strengere handhaving bij De Oude Tol: ‘Loop nu met stress in mijn lijf rond’

Recreatiegebied De Oude Tol is als het zonnetje schijnt sinds jaar en dag haar tweede thuis. Patricia van Brakel heeft er haar dagelijkse zwemuren nodig voor haar lichamelijke en vooral geestelijke fitheid. Maar sinds ook de geoefende zwemmers streng worden gecontroleerd of ze niet voorbij de ballenlijn in Het Spui gaan - op straffe van een boete van 150 euro - zit ze in zak en as.