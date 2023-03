Niet naar een studio, maar naar Ahoy voor een tattoo: ‘Je kan van alles in verschillende stijlen laten zetten’

Dit weekend geen concert of sportwedstrijd in Ahoy, maar de twaalfde editie van de Tattoo Convention. Driehonderd tatoeage-artiesten uit Europa, Azië, Amerika en Australië komen op zaterdag 11 en zondag 12 maart naar Rotterdam, vertelt organisator Andy Bonzai. ,,Je staat te kijken van wat ze tevoorschijn toveren.’’

Driehonderd artiesten? En die kunnen allemaal een anker op mijn schouder tatoeëren?

,,Over het algemeen zijn er wel artiesten die dezelfde stijl hanteren, maar een design is heel breed. Met realistische stijl kan bijvoorbeeld fotorealistisch bedoeld worden, maar ook surrealistisch. Dat kan dan weer fantasy zijn. Old school kan met afbeeldingen zijn die zelf ook old school zijn, maar artiesten kunnen ook nieuwe afbeeldingen in de old school-stijl zetten.’’

Er is dus veel keus?

,,Het kan niet zo zijn dat iemand zijn of haar idee niet kan vinden, we hebben echt alles in huis. Als er mensen bijvoorbeeld afbeeldingen willen van Avatar, Star Wars of Elvis, kan je dat gewoon in verschillende stijlen laten zetten.’’

Quote Sommige artiesten vinden het geweldig om ook een beetje bij elkaar te kijken

Kan ik ook langskomen als ik nog niet zeker weet of ik een tattoo wil?

,,Dan juist! Het is drempelverlagend, want je kan gewoon rondkijken. Als mensen verschillende stijlen en afbeeldingen zien, kunnen ze ook zien wat hun echt aanstaat. Je kan je dus oriënteren en daarna kiezen of je het doet. De beurs is juist bedoeld om inspiratie op te doen. Ook voor de artiesten, zij kunnen netwerken en zichzelf presenteren.’’

Voor hen is het dus geen probleem om in Ahoy te zitten in plaats van in hun eigen studio?

,,Materiaal technisch en kwalitatief maakt het niet uit. Sommige artiesten vinden het geweldig om ook een beetje bij elkaar te kijken. ‘Waarom gebruik je die naalden, zet jij die schaduw zo neer?’, dat soort dingen bekijken ze dan. Met drie of vier man willen ze ook een compleet rugstuk doen, dus samen een hele rug vol tatoeëren. Dat kost normaal veel tijd, maar in samenwerking kan het in een weekend. Je staat te kijken van wat ze tevoorschijn toveren.’’

Volledig scherm De vorige editie van de Rotterdam Tattoo Convention in Ahoy. © Rotterdam Tattoo Convention

