Niet iedereen die voor de gemeente Hoeksche Waard werkt, krijgt hetzelfde minimumloon

De gemeenteraad wilde vorige maand het college van b en w via een motie opdragen om iedereen die voor de gemeente werkt minimaal 14 euro te betalen. De raad slikte die motie in toen het college beloofde met een brief te komen waarin ze op een rij zet hoe het nu precies zit. Die brief is er nu. Dat de ene minimumloner meer verdient dan de andere heeft, zo valt te lezen, te maken met het in dienst zijn van de gemeente of via een bedrijf dat door de gemeente wordt ingehuurd.

Zaken doen

In de cao Gemeenten staat dat gemeenten hun werknemers minimaal 14 euro bruto per uur moet betalen. Dit is het geval voor alle medewerkers in dienst van de gemeente. Maar dat geldt dus niet voor mensen die indirect voor de gemeente werken. Een deel van de gemeenteraad vindt dat de gemeente alleen nog zaken zou moeten doen met bedrijven die minimaal 14 euro betalen.

Het college schrijft dat dit niet zomaar kan en noemt daarbij als voorbeeld huishoudelijk ondersteuners. Zij vallen onder een andere cao - met een lager minimumloon. ,,Wanneer wij als gemeente een hoger minimumloon gaan voorschrijven dan zal dit door ondernemers worden doorberekend. Dit leidt vervolgens tot hogere inschrijfprijzen.’’

De discussie over het minimumloon is landelijk aangezwengeld door vakbond FNV. Die wil dat het minimumloon in alle sectoren omhoog gaat naar 14 euro per uur. Dat gaat ook gebeuren, maar in ministapjes: daardoor kan het nog meer dan een jaar duren voordat alle minimumloners op 14 euro per uur zitten.

