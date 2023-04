Niet iedereen blij met natuurcompensatie voor Maasvlakte: ‘Pak de verzanding aan’

Met samenvatting Mats Wieffer held van de Kuip met knappe uithaal: Feyenoord wint van AS Roma in kwartfina­le Europa League

Mats Wieffer debuteerde pas in januari in de basis van Feyenoord. Tegen AS Roma schoot hij Feyenoord naar een 1-0 winst in de kwartfinale van de Europa League. Een mooie uitgangspositie voor de return van volgende week donderdag (21.00 uur) in Stadio Olimpico in Rome.