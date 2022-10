Nico was mantelzorger voor zijn ouders: ‘Ze weten nog alles van vroeger, maar niets meer van gisteren’

Dordtse Villa Augustus weet wel raad met overschot aan Hoeksche ganzen: ‘Rosé gebraden op het bordje’

Zin in een stukje gans van eigen bodem? Je vindt ze, rosé gebraden, terug op de nieuwe herfst- en winterkaart bij Villa Augustus in Dordrecht. Geschoten in de Hoeksche Waard, dus wel even opletten op het mogelijk nog aanwezige kogeltje.

11 oktober