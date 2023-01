Nicky van der Gijp - zoon van René - maakt kans op RadioRing voor beste podcast

Wat is FC Afkicken Daily?

,,Een nu twee jaar bestaande podcast waarin we de liefde voor voetbal laten spreken. Daarvoor hoef je wat ons betreft niet per se een ex-voetballer te zijn. Iedere doordeweekse dag komen we rond 15.00 uur met een nieuwe show op de bekende podcastapps, waarbij we alles wat in het nieuws is in de voetballerij bespreken. De eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, maar ook internationaal voetbal en de mentale gezondheid van sporters.’’

Tussen de genomineerden zit nog een voetbalpodcast - De Cor Potcast -, de rest behandelt andere onderwerpen. Is dat een voor- of nadeel?

,,De jongens van Cor Potcast zijn onze concullega’s! Ze vallen net als wij onder het podcastbedrijf FC Afkicken. Ik zie het dus enkel als een groot compliment dat twee shows van hetzelfde bedrijf genomineerd zijn. En het zegt ook wel wat over de loyaliteit van voetbalsupporters.’’

Je vader René won in 2011 met Voetbal International de Gouden Televizier Ring. Hoe denkt hij over jullie kansen op die RadioRing?

,,Dat kan hij denk ik niet goed inschatten, maar leuk vindt hij het zeker voor ons. We voelen ons een beetje de underdog, want wij hebben geen BN’ers in de show. F1 Aan Tafel heeft Olav Mol, Cor Potcast (oud-)voetballers en Vrouwmibo heeft Iris Enthoven van Radio538.’’

Wat heb je liever: een stem op jullie via RadioRing.nl of een volger erbij voor de podcast?

,,Doe maar voor 26 januari een stem voor de ring en als we die prijs dan winnen, komen die volgers er vanzelf bij.’’

Volledig scherm Nicky van der Gijp in conclaaf met Wouter Boerkamp (in gele trui) en Mart Ten Have voor de podcast FC Afkicken Daily. © PR

